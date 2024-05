Fonte : calcioweb.eu di 29 mag 2024

Proprio Recanatese, Milan Under 23 e Siracusa sono le uniche tre realtà in cui il ripescaggio è concretamente considerato in queste ore. Se poi ci saranno sorprese, e quindi non si iscriverà un numero superiore di squadre professionistiche, allora il discorso si potrà estendere ad altri club sempre in base all’ordine della graduatoria.

Ripescaggi in serie C la graduatoria completa | Milan U23 Siracusa e altre 18 Ma le speranze sono al lumicino