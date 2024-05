Riforme | Boccia ‘con giustizia si completa scambio in maggioranza’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – ?Stiamo combattendo la nostra battaglia in Parlamento contro la riforma costituzionale della destra che colpisce soprattutto il ruolo del Capo dello Stato e le funzioni del Parlamento. Lo faremo anche nel Paese e combatteremo questa battaglia anche in caso di referendum. Ma è evidente che con la riforma dellapresentata oggi in CdM si materializza plasticamente il grande baratto sulla Costituzione tra premierato, autonomia differenziata, eal servizio del governo. E? unoall?interno della maggioranza che si abbatte sulle nostre istituzioni?. Così il presidente dei senatori del Pd Francescoconversando con i giornalisti a Palazzo Madama.