Riforma della Giustizia ok del Cdm Nel dl | separazione delle carriere e nuovo Csm

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 maggio 2024 – Il Cdm ha approvato il disegno di legge di. Il Consiglio dei ministri ha infatti dato il via libera allacostituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzioneCorte disciplinare. In particolare il provvedimento introduce lafra magistratura giudicante e inquirente eil Csm (Consiglio superioremagistratura). Un ok lampo visto che il Cdm in materia è durato circa 20 minuti. Si andrà al Referendum? Il referendum sulla? "Non è scontato". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in conferenza stampa dopo l'approvazione del Cdm. "Non darei per scontato che si arrivi al referendum, nel senso – ha spiegato – che se vale l'adesione alla sostanza che viene proposta dal governo e se vi sarà un confronto in Parlamento nel merito, come auspichiamo, su un testo non blindato, aperto al contributo dell'intero Parlamento, non e' cosi' certo che si arrivi al referendum", ha affermato.