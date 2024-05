Riforma della giustizia Meloni | Risultato epocale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2024 "In molti hanno detto e scritto in questi mesi che noi non avremmo mai avuto il coraggio di presentare questa, che è unaattesa da decenni. Evidentemente ancora non conoscono la nostra determinazione. Quando è giusto fare qualcosa nell'interesse dell'Italia e degli italiani, noi semplicemente la facciamo. Varare questadopo trent'anni che se ne parla è un", le parole di Giorgiasulla. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.