Rifiuti Roma – Corbucci (Pd) “L’area Ama del Salario non ospiterà l’impianto per il trattamento delle terre di spazzamento”

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “Finisce l’incubo per gli abitanti di Fidene, Villa Spada, Castel Giubileo e Serpentara che dopo otto anni di miasmi prodotti dall’ex TMBtemevano l’ingresso di nuovineldi proprietà dell’AMA, su via Salaria 981, nel Municipio III. Infattiper ildi circa 30mila tonnellate l’anno diderivanti dalledinon sarà più realizzato lì, ma in un altro sito, perché insostenibile dal punto di vista ambientale.” Lo dichiara in una nota il presidente della commissioneCapitale, Statuto e Innovazione tecnologica Riccardo. “Un grande risultato raggiunto dopo un lungo e articolato lavoro portato avanti dall’Assemblea Capitolina, dopo varie attività di verifica e sopralluoghi e soprattutto dopo numerosi confronti con il Sindaco che ha ascoltato i consiglieri comunali, il Municipio e i cittadini che da anni lottano perchédelnon abbia nessuna impiantistica” conclude il consigliere Riccardo