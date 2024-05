Richiamo alimentare per salame rischio corpi estranei di colore blu

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono ala salute, ha richiamato un prodotto. Si tratta di un salume, ilPoltronieri. I rischi legati al consumo sono diversi. L’avvertenza è di non consumarlo. Non è però presente un’avvertenza piuttosto comune in questi casi, ovvero quella ai supermercati di non venderlo o per i clienti di riportarlo in sede di acquisto. Inconsueto soprattutto perché ilrichiamato presenta il pezzi di plastica blu al suo interno. Il consiglio, in questo caso, è parlare con il supermercato dove è avvenuto l’acquisto, perché potrebbe avere informazioni dal produttore e c’è la possibilità di un rimborso o cambio merce.perPoltronieri:presenza plastica diblu Con la nota del 27 maggio il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso ildi un