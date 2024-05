Rheinmetall è il nuovo sponsor del Borussia Dortmund | il colosso tedesco delle armi che si sta arricchendo con la guerra in Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il più grande produttori didella Germania diventadel clubche si sta per giocare la finale di Champions League contro il Real Madrid. Sta scatenando un putiferio l’annuncio del, che ha scelto ilcome‘Champion Partner‘, ovvero il principalefinanziario del club. Mai nella storia della Bundesliga leavevano intrecciato i loro affari con il pallone. Ma il momento non è casuale.sta vivendo un periodo di grande espansione dall’inizio dellain. Come ha ricordato Der Spiegel, infatti, dal febbraio 2022 ad oggi il prezzosue azioni è quintuplicato. Protagonistatrattative per l’invio dia Kiev,sta traendo grande vantaggio anche dal processo di rinnovamento dell’esercito: incasserà circa 30 miliardi di euro sui 100 complessivi stanziati dal governo per la Bundeswehr.