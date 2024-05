Renzi a Bergamo per sostenere la candidata sindaco Elena Carnevali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024). Matteosarà agiovedì 30 Maggio alle 18 all’Auditorium di San Sisto, nel quartiere di Colognola. L’evento è organizzato perla lista per le elezioni europee “Stati Uniti d’Europa” e la lista “Europea” in corsa per le elezioni del comune di, a sostegno della. La scelta del luogo per questo incontro non è casuale: il quartiere di Colognola è uno dei beneficiari del “bando periferie”, un piano di riqualificazione e ricucitura delle periferie varato dal Governo. Grazie a questo bando,ha ricevuto ben 18 milioni di euro per interventi di rigenerazione urbana. Gianmarco Gabrieli, presidente provinciale di Italia Vivaha dichiarato: “Ringrazio Matteoper aver realizzato “bando periferie” quando era al Governo e rivolgo un ringraziamento all’amministrazione Gori per averne colto l’opportunità e la filosofia.