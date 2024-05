Rapina a Telese Terme | avviso di conclusione delle indagini per i tre indagati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTerminate leper i tre ragazzi (di, di Castelvenere e di Solopaca) coinvolti nella vicenda concernente laavvenuta ai danni di una commerciante lo scorso 6 febbraio. I tre hanno ricevuto l’dida parte della Competente Procura di Benevento Dott.Ssa Maria Gabriella Di Lauro e sonoperaggravata, lesioni, in concorso. I tre erano stati sentiti ad interrogatorio lo scorso 18 aprile dal GIP del Tribunale di Benevento Vincenzo Landolfi e in quella sede raccontarono la loro versione dei fatti, all’esito del quale il GIP revocò il provvedimento cautelare emesso dal Suo Ufficio in data 12 aprile solo per il 18enne di(Il ragazzo, era già stato autorizzato a poter raggiungere l’istituto scolastico in Cerreto Sannita, negli orari ivi stabiliti) in totale accoglimentorichieste del suo Difensore l’Avvocato Massimo Viscusi, il quale aveva palesato le motivazioni per le quali potevano venir meno le “esigenze cautelari”, confermando l’obbligo di dimora per gli altri due ragazzi di Castelvenere e Solopaca, difesi rispettivamente dagli Avvocati Scetta e Sagnella.