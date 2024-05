Fonte : thesocialpost di 29 mag 2024

. La ragazza 27enne, che ora si trova in cura in un centro specializzato, avrebbe sviluppato la sua dipendenza durante gli anni in cui frequentava la New York University (2018). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Insanity Page (@insanitypage) A spiegare come sia possibile che il formaggio possa portare alla dipendenza è un medico della George Washington University School of Medicine: dipende tutto dalla loro elevata concentrazione di grassi e sale, insieme a un proteina nota come caseina.

Ragazza dipendente dal formaggio inizia un percorso di riabilitazione per disintossicarsi