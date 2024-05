Fonte : periodicodaily di 29 mag 2024

Erano state prodotte negli Stati Uniti le munizioni utilizzate nel raid che domenica scorsa ha fatto, secondo le notizie da Gaza, decine di morti tra i palestinesi rifugiati in un campo per sfollati a Rafah. E' la conclusione a cui giungono New York Times e Cnn. . ui giungono New York Times e Cnn. Frammenti.

Rafah media | Israele ha usato bombe guidate ‘made in Usa’