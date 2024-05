Radio Italia Live – Il Concerto arriva per la prima volta a Napoli

Fonte : 2anews di 29 mag 2024

Radio Italia Live – Il Concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, alla sua 16ma edizione, arriva per la prima volta a Napoli. . nto gratuito di musica live in Italia, alla sua 16ma edizione, arriva per la prima volta a Napoli. Appuntamento in Piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno.

