Questa non è la direttrice della Banca Centrale di Londra che rivendica le sue origini umili

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il 12 maggio 2024 è stata pubblicata su Threads la foto di una donna con un velo islamico in testa che bacia in fronte un uomo vestito con la divisa di colore arancione tipica degli operatori ecologici. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si afferma che la donna nella foto sarebbe «ladi» che bacia suo padre. Il commento prosegue spiegando che l’uomo avrebbe detto alla figlia, «prima di iniziare il suo primo giorno di lavoro», di non dire a nessuno di essere cresciuta in una famiglia povera e «che tuo padre è uno spazzino» perché altrimenti i colleghi avrebbero riso di lei. La donna, allora, continua il testo oggetto di analisi, avrebbe deciso di postare la foto in questione sui social network con il seguente messaggio: «Sono cresciuta in una famiglia povera e mio padre lavora come spazzino… Voglio ringraziarlo per l’educazione ricevuta e per i suoi sforzi finanziari per tutto il periodo di studio.