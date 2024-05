Quel pacco no E tra il pubblico di Affari Tuoi scoppia il caso | cosa c’era là dentro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’ultima puntata diandata in onda ieri sera su Rai Uno ha provocato un vero e proprio polverone sui social. Tanti telespettatori hanno notato infatti un particolare che ha suscitato sospetti. Se ne è discusso a lungo anche dopo la fine della trasmissione. Le teorie che circolano sul web a questo proposito sono diverse. Da segnalare intanto che ieri sera per la prima volta Amadeus ha fatto cenno al fatto che ormai per lui sono gli ultimi giorni in Rai prima del passaggio al Nove: “Siamo giunti quasi alla fine di questa avventura”, ha detto il conduttore. Una frase che ha gettato un po’ nello sconforto ilche da anni segue la trasmissione. Al momento non si conoscere il nome del sostituito. Ma in tanti attendono con trepidazione questo decisione.