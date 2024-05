Quanto pesano i social network nell’aumento dei ricavi dell’e-commerce

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La pubblicità è l’anima del commercio. Da tempo si dibatte su quella profilata e personalizzata attraverso le abitudini di navigazione (e i comportamenti digitali) degli utenti. Una dinamica molto controversa, così come il modello “Consent or Pay” introdotto su Facebook e Instagram e che ha portato all’apertura di un’istruttoria da parte della Commissione Europea (ai sensi del Digital Service Act). Mapesa realmente un investimento in pubblicità suidi Meta in termini diper quel che riguarda il comparto (sempre più vasto)italiano? LEGGI ANCHE > «Occupazione e contribuzione fiscale: l’e-è un settore-chiave per l’Italia» I contenuti sponsorizzati sono al centro di buona parte della comunicazionedi influencer e content creator.