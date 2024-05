Quanto costa davvero Conte? Tre anni fa all’Inter tra mercato e stipendi fu un bagno di sangue

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Antonio, “è fatta” dicono. Sono al vaglio incrociato dei contratti. E allora è anche il momento di rispondere con numeri verificati alla domanda:avere Antonioallenatore? Per rispondere Calcio e Finanza si rifa alle uniche cifre paragonabili: quelle della sua ultima avventura italiana,. “Nella stagione 2018/19, l’ultima con Spalletti in panchina, la società allora di Suning aveva registrato costi per la rosa (tra, ammortamenti e costo dei prestiti) per complessivi 224,2 milioni di euro, dopo aver speso sulpoco più di 80 milioni durante l’annata tra la sessione estiva del 2018 e quella invernale del gennaio 2019 per acquistare giocatori come Lautaro e Politano. Per gli allenatori, l’Inter spendeva 16,7 milioni in compensi, mentre aveva ceduto giocatori incassando plusvalenze per 40 milioni, chiudendo poi il bilancio con ricavi per 417 milioni e un rosso pari a 48 milioni”.