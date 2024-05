Quanti soldi guadagna Jannik Sinner col terzo turno al Roland Garros? Montepremi e cifre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024)prosegue in maniera brillante la propria avventura al, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano ha sconfitto nettamente il francese Richard Gasquet, imponendosi in tre set con grande personalità. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato il numero 124 del ranking ATP con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-4 e può così proseguire la propria avventura sul mattone tritato della capitale francese: alaffronterà il vincente del confronto tra il russo Pavel Kotov e lo svizzero Stan Wawrinka.è apparso in buona forma fisica, ormai il fastidio all’anca sembra essere alle spalle. Il 22enne è parso in controllo della situazione nel corso del match contro il transalpino e punta a trovare la miglior forma fisica nel prosieguo del torneo.