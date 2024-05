Quando si recuperano i match di Sonego e Arnaldi al Roland Garros | nuovi orari programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Se la pioggia non si riverserà ancora con grande abbondanza sui campi del, per Lorenzoe Matteoci sarà domani la possibilità di finire i rispettividi secondo turno, interrotti quest’oggi dalla furia di Giove Pluvio. Per il sanremese, la situazione è favorevole in virtù del 5-3 accumulato nel corso del primo set con il francese Alexandre Muller. Il torinese, invece, è chiamato già a dover risalire da una situazione critica contro il cinese Zhizhen Zhang, avanti di un break nel corso del parziale d’apertura. Chiaramente tutto se l’acqua non farà danni, ma le previsioni al meglio certo non volgono e si rischia un giovedì di passione a Parigi. Segui ilsu DAZN a soli 9,99 € al mese Idi Lorenzoe Matteosaranno rispettivamente secondo dalle 11:00 sul Court 12 e primo proprio alle 11:00 sul Court 6.