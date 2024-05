Quando il Papa usa il dialetto è realista

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Non era merito diBergoglio, era merito del. Le pronte scuse della Sala stampa vaticana, espresse nella solita lingua finta degli uffici stampa, ne sono la conferma.ilgesuita usa l’italiano è ideologico dunque omosessualista come tutti i mondani, e inevitabilmente si piega a pronunciare la parola americana di tre lettere, riverenza lessicale a Sodoma. Inveceusa ilperché non può non esserlo: il vernacolo non contempla astrazioni, non consente mistificazioni. Inpuoi tradurre il Vangelo, non puoi tradurre Foucault né Judith Butler.Bergoglio dimentica l’italiano ricorda Belli, il primo a scrivere “froscio” con l’accezione nostra (lo fece nel fantastico sonetto “La pissciata pericolosa” riferendosi, guarda caso, a una guardia svizzera).