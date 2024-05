Fonte : liberoquotidiano di 29 mag 2024

. Insomma qualcuno scorda che nel programma è presente un notaio che non solo è garante del regolamento ma ne risponde in prima persona. . Infatti qualche telespettatore ha lanciato la solita tesi complottista: "Mah, le altre buste con i premi andrebbero aperte tutte". E qualcuno lo segue: "Sono contenta per Salvatore da Cisternino, ma a questo punto andavano aperte tutte le buste per correttezza", "Quando esce la macchina si fa fare un altro giro alla ruota per fare vedere che in uno spicchio a caso non c'è la macchina", commenta qualche telespettatore su X.

Quando esce la macchina si deve fare | Ruota della Fortuna scoppia il caso di Salvatore