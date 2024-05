Fonte : feedpress.me di 29 mag 2024

. . Per verificare la data esatta del proprio pagamento, gli utenti possono accedere. . ieste Il pagamento della Naspi per il mese di Giugno 2024 è previsto entro la metà del mese . La data precisa del riconoscimento del sussidio può variare a seconda del giorno in cui è stata presentata la domanda di.

Quando è previsto il pagamento Naspi a Giugno 2024? Consulta le DATE