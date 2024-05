Quando De Luca definì chiattona e mostrò il dito alla grillina video il M5S s’indignò oggi critica Meloni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Che peccato, che occasione persa, quella del leader del M5S Giuseppe Conte, che ieri è riuscito nell’impresa, non facile, di dare ragione al governatore della Campania, Vincenzo De, e torto a Giorgia, che aveva rispeal mittente la definizione di “stronza” affibbiatele qualche mese fa dallo sceriffo-cafone. “Qualcuno può cogliere un atteggiamento che suscita simpatia e dire che Giorgia è verace, è una del popolo. Però è il presidente del Consiglio. Ha dimostrato di essere, da un lato, vendicativa, perché è in atto uno scontro col presidente di una Regione – continuo – a cui il governo ha bloccato i Fondi per lo Sviluppo e la Coesione. E dall’altro, ha dimostrato anche di essere rosicona”. Decontro, lo strano atteggiamento del M5S Bene.