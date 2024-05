Quali sono le migliori gelaterie di Roma? I migliori 8 indirizzi della Capitale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arriva l’estate e come sempre il grande protagonista sarà lui, l’immancabile gelato. Achiaramente c’è soltanto l’imbarazzoscelta: in questa guida però vi segnaliamo alcuniche vale la pena di provare.ledi? Elenco completoCigli amanti dei gusti classici, quelli che rimangano fedeli ai propri must continuando ad ordinare soltanto quello che chiedevano sin da quando erano bambini. Poi cicoloro che amano scoprire ingredienti sempre nuovi, talvolta perfino “bizzarri” e fuori dal comune. Insomma: chi in un modo, chi in un altro, tutti amano questo dessert tipicamente estivo. Se abitate a, o comunque nei dintorni, citutta una serie diassolutamente da provare per l’estate 2024: carta e penna allora, ecco tutti glida segnare in agenda.