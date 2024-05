Qual è l’ora migliore per andare al bagno?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Una ricerca condotta dal sito Eatingwell ha raccolto il parere di diversi esperti, tra cui medici gastroenterologi e dietologi, per capire ae ora sia meglioal. Ebbene, la risposta giusta non esiste. O meglio, dipende dai ritmi circadiani di ognuna e ognuno di noi, ma in linea generale, farlo al risveglio è la cosa. Questione di ritmi circadiani, insomma. Il colon è più attivo dopo il riposo e il digiuno notturno, in vista anche di una maggiore quantità di cortisolo nel nostro organismo nella prima parte della giornata. Quante volte bisognerebbeal? Anche qui non esiste una risposta univoca. L’optimum sarebbe una o due volte al giorno, ma entro le tre volte alla settimana è considerato fisiologico. Il tema non deve essere considerato imbarazzante, anzi.