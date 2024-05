Qual è l’animale che salta più in alto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il mondo animale si caratterizza per abilità e doti che potrebbero fare invidia al più atletico, allenato e agile degli esseri umani. Ed in questo caso, attenzione particolare la dedicheremo agli animali che riescono are più indi tutti gli altri. Gli animali continuano a stupirci per via di caratteristiche fisiologiche, comportamentali ed etologiche che spesso riteniamo solo prerogativa esclusiva dell’essere umano. Tuttavia, non ci stancheremo mai di ricordare come il mondo animale, in realtà, possiedaità che per un umano sono irraggiungibili. Anche un campione olimpico, infatti, difficilmente potrebbe raggiungere la velocità di un ghepardo e lo stesso vale per la forza degli elefanti. Ed in questo contesto preciso parleremo anche della potenza nel s