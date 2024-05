Può dispiacere ma se ne va Isola dei Famosi proprio verso la fine deve salutare tutti

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Poche ore e un’altra puntata de L’dei2024 verrà trasmessa su Canale 5 e un altro naufrago dovrà dire per sempre ‘addio’ all’avventura per la sopravvivenza in Honduras e ai suoi compagni. Karina Sapsai, Linda Morselli, l’immancabile Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Matilde Brandi. Chi avrà la peggio. Questa settimana si parla di un televoto alquanto importante, dal momento che ne fanno parte alcuni tra i concorrenti più rilevanti della (fallimentare) edizione de L’dei2024. Anche se sempre preso di mira, nominato, Artur Dainese lo è e ancor di più Edoardo Stoppa e Matilde Brandi. I sondaggi di oggi. Gli scommettitori da diverse settimane stanno puntando soprattutto su Edoardo Stoppa, che a detta dei telespettatori sarebbe anche raccomandato, e destinato alla vittoria, per volere degli autori de L’dei2024.