Fonte : sbircialanotizia di 29 mag 2024

Così Giuseppe Pulina, professore ordinario di Etica e Sostenibilità degli Allevamenti, Università di Sassari, intervistato da Adnkronos a margine della conferenza stampa per la presentazione del Rapporto “La transizione digitale delle filiere italiane della carne” che si è tenuta in Senato. . to “La.

Pulina Università di Sassari | Riprogettare le aziende con processi digitali