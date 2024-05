Puglia | Boccia Pd ‘giù le mani da acquedotto governo vuole acqua privata’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag (Adnkronos) – “La scelta compiuta dal Consiglio dei ministri di impugnare la legge regionale che, dopo il referendum del 2011, ha garantito la gestione pubblica del servizio idrico è gravissima e inaccettabile”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco.“IlMeloni sta creando un disastro senza precedenti nei rapporti con la legislazione regionale impugnando la legge non per ragioni costituzionali ma per interessi politici. Oggi si compie una grave prevaricazione non solo contro la Regionema contro tutti i pugliesi e i cittadini meridionali che usufruiscono dei servizi dell?ultimo grandepubblico del sud”, prosegue.“Il Ministro Calderoli ha fatto finta, in questi 19 mesi di, di non vedere norme chiaramente incostituzionali di regioni di destra ma di fronte all?pubblica interviene a gamba tesa con la regia di palazzo Chigi e del Ministro agli affari europei, Fitto.