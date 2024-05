Provare o installare Google ChromeOS Flex su PC

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tra i sistemi operativi più interessanti e gratuiti che hanno guadagnato le luci della ribalta spicca sicuramenteChrome OS, il sistema operativo cloud-based diche si basa sul web browserChrome e un kernel Linux modificato.Chrome OS è il sistema operativo dei Chromebook, che si pongono come vere alternative ai notebook con Windows 10, Windows 11 e a MacBook, presentano un sistema operativo veloce e semplice da utilizzare su portatili che spesso hanno un prezzo più basso rispetto alla concorrenza. In base a qunto si legge sul sito ufficiale Chrome OS è un sistema open source molto leggero e veloce, pensato per essere eseguito su tutti i notebook o sui i mini PC portatili. Il sistema operativo è stato progettato per avviare, visualizzare e navigare il Web in pochi secondi con una interfaccia utente minimale, utilizzando come programmi le app previste perChrome (che possono essere avviate in finestra come dei programmi normali e funzionano anche offline).