Proteste contro il premierato in Aula i senatori dell’opposizione tolgono le giacche e violano il dress code Seduta interrotta – Video

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Non si fermano leindurante l’esame per gli emendamenti sulla riforma del. Isi sono tolti le, violando così il “” obbligatorio e sempre rispettato da tutti a Palazzo Madama, causando l’interruzione dei lavori e la sospensione dellaper dieci minuti. La protesta è partita dai banchi del Pd, dal senatore Alessandro Alfieri, responsabile riforme della segreteria, che al termine del suo intervento si è tolto la giacca. In particolare Alfieri ha criticato l’incapacità di “definire regole condivise” nella gestione e nella conduzione “di una riforma così importante”. “Si può discutere e litigare ma non ci si può dividere sulle regole”, ha aggiunto, mettendo l’accento sulle poche sedute previste per parlare della riforma costituzionale voluta dal governo Meloni.