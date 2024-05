Prossimo campionato In 57 ai nastri di partenza Ma sorprese in agguato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In attesa della gara di ritorno delle semifinali e poi dell’ultimo atto dei play off promozione in serie B, sono 57 le società aventi diritto aldi Lega Pro fra le retrocesse dalla Serie B, le promosse dalDilettanti e quelle che avranno ancora modo di confrontarsi con il calcio di terza serie. Retrocesse dalla Serie B: Ascoli, Feralpisalò, Lecco e Ternana. Confermate in Serie C: AlbinoLeffe, Ancona, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Audace Cerignola, Casertana, Catania, Crotone, Foggia, Giana Erminio, Giugliano, Gubbio, Juventus Next Gen, Latina, Legnago Salus, Lucchese, Lumezzane, Messina, Padova, Pergolettese, Perugia, Pescara, Picerno, Pineto, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Sorrento, Taranto, Trento, Torres, Triestina, Turris, Virtus Entella, Virtus Verona, Novara, Vis Pesaro, Monopoli, Potenza.