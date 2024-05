Fonte : infobetting di 29 mag 2024

La prima ad alto punteggio, abitudine insolita nell’era Messina, la seconda con la difesa per un 77-66 che mette la Germani con le spalle al muro non soltanto dal punto di vista della […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . 6 che mette la Germani con le spalle al muro non soltanto dal punto.

Pronostico e quote Pallacanestro Brescia – AX Olimpia Milano gara 3 Serie A 30-05-2024