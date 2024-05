Progetto Erasmus Go Green Coinvolti I Licei di San Giovanni e il Comprensivo Petrarca di Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ieri mattina, presso il Centro di Geotecnologie di SanValdarno, si è svolto un incontro dedicato al– GO(Transdisciplinary Approaches to Teaching Environmental Sustainability at School). L'iniziativa, promossa dall’ISIS Galilei di Firenze, ha coinvolto attivamente diverse scuole della vallata, tra cui il Liceo “da San” e l’Istituto“Francesco” di. IlGo, nato per promuovere la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica, ha visto la partecipazione di numerosi partner internazionali per un periodo di due anni. Tra i principali attori, oltre all'ISIS Galilei, si annoverano Pixel, agenzia formativa, l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Fundatia Euro ED dalla Romania, Agrupamento de Escola Braganca dal Portogallo, Technological University of the Shannon Midlands Midwest dall'Irlanda, e Universidad del Pais Vasco dalla Spagna.