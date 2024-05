Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) William Magnuson, docente di Diritto d’impresa alla Texas A&M School of Law e columnist per svariate grandi testate americane, lo dichiara in apertura: “Questo libro racconta la storia delle grandi aziende e delle persone che ci sono dietro, dagli azionisti che le finanziano ai dirigenti che le gestiscono, fino ai dipendenti che le fanno funzionare”. E in effetti è una cavalcata nei secoli che ci fa incontrare persone in carne e ossa, con le loro straordinarie intuizioni e con le loro incredibili piccinerie, dalla societas publicanorum che salvò Roma al tempo della sconfitta di Canne fino a Facebook, passando per il Banco dei Medici, la Compagnia delle Indie, la Union Pacific, la Ford, la Exxon, la KKR&Co. In questa bimillenaria avventura, Magnuson individua una tipica costante: “Lo scopo delle grandi aziende è, ed è sempre stato, promuovere il bene comune.