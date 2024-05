Fonte : ilrestodelcarlino di 29 mag 2024

La pena resta uguale a quella in primo grado per Salvatore Muto (1985), di Reggio, condannato a 16 anni; per Domenico Cordua (1977), di Parma, a 15 anni; per Salvatore Procopio (1974), di Gualtieri, a 14 anni. Confermate le condanne per gli altri fratelli di Bibbiano, per intestazione fittizie di società con l’aggravante mafiosa: Nicolino Sarcone (1965), 8 anni; Gianluigi Sarcone (1971) 3 anni e 8 mesi; Carmine Sarcone (1979), 3 anni e 2 mesi; Giuseppina Sarcone (1979) 1 anno e 4 mesi, pena sospesa.

Processo Perseverance | condannati anche in Appello tutti i ventidue imputati