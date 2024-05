Processo Amato l’amante | Atteggiamento preoccupante Era geloso e mentiva spesso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Bologna, 29 maggio 2024 – Giacca bianchissima, capelli in piega e occhi bassi, la quarantenne con cui Giampaoloaveva una relazione extraconiugale ha fatto solo un’apparizione fugace in aula, oggi, poi è sparita dietro al paravento mirato a tutelarne la privacy. Aveva fatto pure istanza di parlare a porte chiuse, ma è stata rigettata dalla Corte d’assise che sta giudicando per duplice omicidio – quelli della moglie Isabella Linsalata, 62, e della suocera Giulia Tateo, 87, trovate morte a letto in circostanze simili il 31 e il 9 ottobre 2021 – il suo ex amante, il medico di 64 anni. Omicidi che avrebbe compiuto per l’eredità e appunto per vivere liberamente la relazione con lei. I loro sguardi, complice il paravento, non si sono incrociati.