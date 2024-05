Prima visita di ginecologia | quando effettuarla e in cosa consiste

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Per effettuare laginecologica non si deve attendere la comparsa di problemi legati agli organi genitali, ai rapporti sessuali o alle mestruazioni. Anche in assenza di problematiche evidenti, è importante, almeno a partire dal primo rapporto sessuale, tenere sotto controllo la salute dell’apparato genitale. Solo in questo modo sarà possibile individuare rapidamente eventuali problematiche, come infiammazioni, infezioni o la presenza di cellule anomale nel collo dell’utero o noduli al seno. In questo articolo verrà spiegatoè necessario o consigliabile effettuare lae in che. Se hai già avuto il tuo primo rapporto sessuale oppure accusi qualche problema che richiede degli accertamenti, prenota unadionline, tramite SSN o privatamente.