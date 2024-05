Fonte : vallesina.tv di 29 mag 2024

Giacomo Grasselli ©riproduzione riservata L'articolo Prima Categoria / Filottranese, capitan Corneli si opera per la stabilizzazione della spalla proviene da Lo sport della Vallesina. In bocca al lupo per la riabilitazione: ti aspettiamo in campo!”. Corneli, dunque, ha giocato per tutta la stagione 2023-2024 con questo problema fisico, attenendo il termine del campionato per operarsi.

Prima Categoria Filottranese capitan Corneli si opera per la stabilizzazione della spalla