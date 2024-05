Prigozhin, una statua a grandezza naturale per il leader del Gruppo Wagner nel cimitero di San Pietroburgo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) San, 29 maggio 2024 - Yevgenysarà ricordato da unain bronzo appena eretta elPorokhovskoye di San, dove riposa ildei mercenari del. Ne dà notizia la testata online Meduza. Laè incon tre medaglie sul petto ed è sorretta da un blocco di granito su cui si leggono il suo nome e le date di nascita e di morte. Lo scultore Yaroslav Barkov interpellato dalla testata Fontanka ha detto che la madre di"non voleva categoricamente un'immagine militare" nel monumento e ha insistito affinché il figlio fosse raffigurato come un "patriota civile".morì nell'agosto del 2023 in un disastro aereo sospetto. Ildellaera entrato in contrasto con il presidente Vladimir Putin ed aveva anche tenatto un colpo di Stato.