Prevenzione del reflusso gastroesofageo alcuni consigli

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Secondo i dati raccolti durante l’ultima edizione del Symposium Medicina dei Sistemi in Italia, 1 persona su 5 è affetta da questa grave patologia che spesso non viene trattata nel modo migliore MILANO – Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Salute Digestiva, un’occasione per sottolineare l’importanza di una corretta funzione digestiva per il benessere fisico e mentale. La malattia da(GERD) è una patologia molto diffusa che colpisce circa il 20% della popolazione nei paesi occidentali, inclusa l’Italia1. Durante il recente Symposium sulla Medicina dei Sistemi, tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano e promosso da Guna, azienda farmaceutica milanese specializzata nella produzione di medicinali a basso dosaggio, il Dr.