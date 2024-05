Pretty Woman batte tutti | da Le Iene a Chiambretti passando per Il volo l’ennesima replica del film cult porta a casa il 15% di share

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il miracolo si è ripetuto per la trentaduesima volta. Come il numero delle riproposizioni sul piccolo schermo del fenomeno “” che Rai1 ha scelto di programmare ieri sera chiamando a raccolto i fan più fedeli: 2.564.000 spettatori con quasi il 15% di. La commedia di Gary Marshall ha rinnovato il suo patto con il pubblico, così il servizio pubblico un po’ per l’effetto tappabuchi, un po’ perché la programmazione estiva diventa primaverile, ha deciso di puntare sull’usato sicuro. E, notizia, o forse non bisognerebbe più stupirsi, ilha regalato a Rai1 gli stessi ascolti o addirittura superiori a quelli di alcuni costosissimi show che la tv generalista ha proposto su Rai1 e Canale 5. Se il pubblico sembra aver detto il proprio addio definitivo a “L’Isola dei Famosi” con Vladimir Luxuria, accorre in massa per Richard Gere e Julia Roberts.