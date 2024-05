Presentata in Campidoglio l' edizione 2024 del Palio dei Rioni città di Castiglion Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arezzo, 29 maggio– Sta per entrare nel vivo l'deldeiche, come da tradizione, la terza domenica di giugno, che quest’anno cade il 16, accenderà i riflettori sulladie sulle sue tradizioni. Ripresa con regolarità nel 1977, l'attesa disputa tra i tre terzieri è stataufficialmente questo pomeriggio a Roma in, nella prestigiosa cornice della Sala del Carroccio, alla presenza di una nutrita delegazione dell'Ente, oltre che della Presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli. “È stato un piacere accogliere qui a Roma la presentazione di un’iniziativa così suggestiva che non rappresenta soltanto una rievocazione storica, ma un’occasione di coinvolgimento per un’intera comunità – dichiara la Presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli – Stringere legami e creare momenti di condivisione tra varie realtà e diversi comuni è, oggi, molto importante per dar vita a delle partnership in grado di unire e valorizzare le tradizioni italiane”.