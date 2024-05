Premio Internazionale Fair Play Menarini il 5 giugno al Coni è l’ora dei giovani campioni di sportività

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Inizia il conto alla rovescia per il 28°, che i prossimi 3 e 4 luglio celebrerà a Firenze e Fiesole le leggende dello sport divenute simbolo di etica, lealtà e rispetto. Appuntamento immancabile della kermesse, la conferenza stampa di presentazione, in programma mercoledì 5al Salone d’Onore del, a Roma. In questa occasione si annunceranno i nomi dei futuri Ambasciatori del, coloro che saliranno sul palcoscenico della serata conclusiva del 4 luglio come modelli virtuosi di “gioco corretto”, in gara e nella vita. Durante la conferenza, la sede del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ospiterà la consegna dei trofei ai vincitori delcategoria “”, istituito nel 2023 per valorizzare i più bei gesti di etica e solidarietà compiuti dalle nuove generazioni di sportivi.