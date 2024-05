Fonte : puntomagazine di 29 mag 2024

Immediato l’intervento dei commessi che si sono interposti tra i due litiganti. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo Premierato: sfiorata rissa in senato proviene da Punto! - Il web magazine. . Il DDL sul premierato tornerà in aula del senato l’11 giugno, quindi se ne riparlerà dopo le elezioni europee.

Premierato | sfiorata rissa in senato