L'articolo Premierato: rissa sfiorata in Senato, seduta sospesa proviene da Metropolitan Magazine. Rissa sfiorata nell’aula del Senato tra Roberto Menia (FdI) e il senatore di M5s Marco Croatti con intervento dei colleghi dei due parlamentari e dei commessi per dividerli. la rissa sfiorata in Aula.

