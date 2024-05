Premierato passa lo stop ai senatori a vita Tensioni tra maggioranza e opposizione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In un clima non particolarmente unitario, ieri il Senato ha dato il via libera all'articolo 1 della nuova riforma che introduce il: cioè quell'articolo che dispone il blocco dell'elezione deida parte del Presidente della Repubblica. Una novità che entrerà a regime sin dalla prossima legislatura, anche se quelli attualmente in carica (Mario Monti, Elena Cattaneo, Liliana Segre, Carlo Rubbia e Renzo Piano) lo rimarranno. Ed è proprio Elena Cattaneo che si è resa protagonista di un diverbio con il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Una volta che abbiamo l'onore di poterla ascoltare, prosegua pure", ha detto il presidente rivolgendosi alla senatrice, alludendo alla scarsa presenza nei lavori parlamentari. Cattaneo ha risposto: "Non è la prima volta".