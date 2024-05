Fonte : servizitelevideo.rai di 29 mag 2024

Si parla di 'semestre bianco' in riferimento agli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica. . 3 del Ddl sul Premierato elettivo che modifica il semestre bianco. Per coordinarlo con il resto della riforma si prevede che il Capo dello Stato possa sciogliere le Camere anche nel semestre bianco, quando lo scioglimento "costituisce atto dovuto", vale a dire è richiesto dal premier eletto sfiduciato o dimissionario come prevede l'articolo 7 del Ddl.

Premierato modificato semestre bianco