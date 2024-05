Premiati i poliziotti che si sono distinti per particolari meriti

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoPresso la palestra della Questura, alla presenza del Questore Massimo Gambino si è svolta una cerimonia di consegna di alcuni riconoscimenti perdi servizio a dipendenti della Polizia di Stato e le medaglie di commiato aicollocati in quiescenza. ?Nel corso della cerimoniastati consegnati gli Encomi solenni, gli Encomi e le Lodi al personale in servizio presso gli uffici della Questura e dei Commissariati Distaccati che si sianoinservizi. ?La cerimonia si è conclusa con la consegna delle medaglie di commiato al personale in quiescenza che durante l’intero percorso professionale ha dato costantemente prova del proprio attaccamento alla famiglia della Polizia di Stato.