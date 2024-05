Precipizio degli Asteroidi | la parete simbolo della Val di Mello la Yosemite Valley delle Alpi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Val Masino (Sondrio) – "Un picco di 500 metri, sorretto da un altare di altri 250 metri, che chiude la Val Masino, sul fondo, o almeno dà questa impressione dopo qualche chilometro dal suo imbocco", Con queste parole il grande scalatore Ivan Guerini descriveva negli anni ‘70 lapiù evidente e slanciataVal di: il, la montagna dove sono caduti e morti tre giovani militari del soccorsonoGuardia di finanza. Fu proprio Guerini, insieme a Mario Villa, a vincere in 10 ore il ‘’ nel 1977 creando quel capolavoro che è ‘Oceano irrazionale’, la via più celebre che attraversa la. Un nome diventato noto fra gli scalatori e un banco di prova con la sua grande ‘lama’ iniziale seguita da una serie di ‘fessure’ per permettono di percorrere quel ‘viaggio verticale’ sul granito che ha reso celebre la Val diin tutto il mondo.