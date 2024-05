Prato, boom di giovanissimi tra i nuovi donatori di sangue

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 - AtrediAvis su dieci sono Under 25 e le donazioni 2023 registrano una sostanziale tenuta rispetto all’anno precedente: lievi cali che riguardano ilintero e il plasma e tante iniziative di promozione in campo. È quanto emerge dall’ultimo report stilato da Avis Regionale Toscana, in relazione all’anno 2023. I dati sono stati pubblicati nel corso della 53esima assemblea dell’Associazione, svoltasi in aprile, proprio a, nella splendida cornice del Museo Pecci. Nel 2023 le donazioni totali nella provincia sono state 7.097, un numero che si colloca in linea con quello dell’anno precedente (- 2% circa). Dei 6.316totali, la fascia che ha contribuito proporzionalmente di più per classe d’età è stata quella collocata tra i 46 e i 55 anni (27% circa), seguita dal blocco 36/45.